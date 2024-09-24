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24 сентября, 2024
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Услуги SİMA представлены на международном рынке в Узбекистане

ООО «AzInTelecom», действующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, приняло участие в мероприятии «ICT Week» в Узбекистане с выставочным стендом.

В мероприятии участвовали представители примерно из 20 стран. Сотрудники AzInTelecom представили информацию о продуктах и услугах компании, а также обсудили возможные перспективы сотрудничества.

В первый день мероприятия стенд AzInTelecom посетил министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов. Министру предоставили информацию об одном из ключевых цифровых продуктов AzInTelecom — «SİMA İmza», биометрические функции которого вызвали его интерес.

На третий день делегация AzInTelecom посетила Научно-информационный центр, занимающийся вопросами электронных подписей в Узбекистане. Во время встречи с руководством центра сотрудники AzInTelecom предоставили информацию о том, как «SİMA İmza» может способствовать развитию электронных подписей в стране. Директор центра, Шарифжон Каюмов, высоко оценил возможности SİMA и выразил готовность посетить Баку для дальнейших обсуждений.

Стоит отметить, что «ICT Week Uzbekistan» является глобальным мероприятием, объединяющим ИТ-компании из Центральной Азии и соседних регионов в области информационных и коммуникационных технологий. В рамках мероприятия были организованы выставки и семинары, на которых выступили эксперты, а компании продемонстрировали свои новейшие технологические решения. Мероприятие предоставило платформу для обмена знаниями, обсуждения возможностей сотрудничества и демонстрации инноваций, способствующих цифровой трансформации в регионе.

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