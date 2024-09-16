ASUS ROG Zephyrus G16: AMD вырывается в лидеры на рынке игровых ноутбуков

Всегда было сложно проводить сравнение процессоров AMD и Intel. Различия в конструкции систем охлаждения и качестве сборки ноутбуков делают практически невозможным идеальное сравнение. Но теперь у нас появилась такая возможность на примере игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605), недавно появившегося на рынке в конфигурации с новейшим процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, что позволяет сравнивать его с ROG Zephyrus G16 на базе Intel Core Ultra 9 185H (модель с индексом GU605), о котором мы рассказывали весной этого года. Казалось бы, что не стоит ожидать большой разницы в производительности, учитывая тот факт, что эти два ноутбука в основном идентичны. Но отличия все же есть, и довольно существенные, особенно в сфере возможностей, которые новая модель на платформе AMD предлагает в задачах искусственного интеллекта. Но давайте обо всем по порядку.

Почему Zephyrus?

Зефир (Zephyrus) был богом легкого западного ветра и посланником весны в греческой мифологии. И кажется, что именно это послужило основанием для появления в линейке ноутбуков ASUS ROG (Republic of Gamers) столь легкого, но производительного игрового ноутбука, внешний вид которого, тем не менее, вобрал в себя элементы дизайна, переносящие нас в высокотехнологичный киберпанк будущего.

Кроме дизайна, серия Zephyrus является новатором в ряде используемых технологий. Например, в 2019 году ASUS ROG Zephyrus S GX701 стал первым в мире игровым ноутбуком с дисплеем с частотой обновления 300 Гц. Именно под этим брендом впервые на рынке появилась фантастическая по своим возможностям модель Zephyrus Duo 15. И в заключение Zephyrus стал первым ноутбуком с OLED-дисплеем в линейке ASUS ROG, устройства которой сами по себе пользуются бешеной популярностью среди геймеров и компьютерных энтузиастов по всему миру.

Концепция ноутбуков Zephyrus — это топовая конфигурация, тонкий и легкий корпус, премиальные материалы и самые последние достижения инженеров ASUS. Ноутбуки серии Zephyrus очень универсальны, и, помимо прямой игровой направленности, благодаря сверхкомпактным размерам их можно использовать для решения любых повседневных задач. Высокая производительность, качественная OLED матрица ROG Nebula и полноразмерная клавиатура позволяют с максимальным комфортом выполнять разнообразные задачи. Поэтому серию Zephyrus можно советовать очень широкой аудитории — редакторам медиа-контента, программистам, художникам, студентам и даже обычным пользователям, которые ищут портативное, стильное, но при этом достаточно мощное устройство.

Премиальный дизайн 2024 года

Zephyrus G16 на платформе AMD выполнен в тонком и легком алюминиевом корпусе. Он изготавливается на высокоточном станке с ЧПУ из прочного алюминиевого сплава. Производственный процесс проходит в 8 этапов, включая пескоструйную шлифовку, полировку и анодирование. Места для клавиатуры, тачпада и динамиков вырезаются с идеальной точностью, что позволяет расположить все эти компоненты максимально компактно, полностью заполняя все пространство корпуса. Встроенные динамики стали на 25% больше, чем у прошлогодней модели, и способны воспроизводить низкие частоты до 100 Гц, а их громкость увеличилась на 47%. Обновленный ноутбук Zephyrus G16 также получил более крупные колпачки клавиш и тачпад увеличенного размера для максимально комфортного набора текста и управления в системе и играх.

В оформлении корпуса также присутствует новое цветовое решение — Platinum White. Как и платина, вдохновившая дизайнеров на этот оттенок, светлое оформление ноутбуков ассоциируется с настоящей роскошью. Кроме того, Zephyrus G16 получил красивую подсветку на дисплейной крышке. Массив светодиодов Slash Lighting пересекает крышку ноутбука по диагонали и поддерживает возможность тонкой настройки цветов и динамических эффектов подсветки, что позволяет придать каждому устройству уникальный вид. А учитывая то, что Zephyrus G16 имеет толщину всего 1,49 см и весит 1,85 кг, при такой невероятной легкости и компактности для 16-дюймовой модели, он обладает просто потрясающей производительностью.

Преимущества OLED-дисплея ROG Nebula

Как уже было отмечено ранее, Zephyrus G16 стал первым геймерским ноутбуком ROG, наделенным роскошным OLED-дисплеем с разрешением 2.5K и частотой обновления 240 Гц. Благодаря высокой пиксельной плотности, дисплей с разрешением 2,5K не только выдает невероятно детализированное изображение при воспроизведении любого контента, но и гарантирует превосходное качество графики даже в самых динамичных играх. Благодаря сотрудничеству с компаниями Samsung и NVIDIA эти OLED-панели получили великолепные геймерские характеристики и поддержку технологии G-SYNC, обеспечивающей невероятную четкость отображения движущихся объектов даже при кратковременном снижении частоты кадров. Дисплей обладает соотношением сторон 16:10, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500 и потрясающей контрастностью 1 000 000:1. Технология OLED позволяет воспроизводить истинный черный цвет, поэтому HDR-контент выглядит на этих дисплеях просто великолепно. Благодаря 100% охвату цветовой палитры DCI-P3 и высокой точности воспроизведения оттенков (коэффициент отклонения точности цветопередачи Delta-E меньше 1), ноутбук отлично подходит для работы с медиаконтентом. Для геймеров также немаловажным будет минимальное время отклика. Показатель в 0,2 мс (от серого к серому) означает отсутствие артефактов и высокую точность отображения игрового контента в каждом кадре. Матрица также поддерживает технологию Dolby Vision, поэтому пользователи, желающие настроить цветовую температуру, могут это сделать самостоятельно.

Как использование новейшей платформы AMD сказалось на производительности

Новейший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 обладает 12 ядрами, 24 потоками и встроенным нейронным процессором AMD Ryzen AI XDNA 2, способным обеспечить производительность 50 TOPS в сочетании с 31 TOPS центрального процессора и встроенного графического чипа Radeon 890M. Следует отметить, что процессор Intel Core Ultra 185H в модели ROG Zephyrus G16 (GU605) использует гибридную архитектуру, поэтому некоторые ядра не поддерживают Hyperthreading. Из-за этого Intel Core Ultra 185H поддерживает 22 потока, а Ryzen AI 9 HX 370 — 24. Благодаря этому Zephyrus G16 (GA605) предлагает высочайшую производительность в приложениях с поддержкой искусственного интеллекта, включая инструменты Windows Copilot. Кроме того, ключевое место в увеличении производительности в приложениях искусственного интеллекта и играх занимает видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070 с производительностью 321 TOPS и максимальным термопакетом 105 Вт. Так что совокупная производительность в ноутбуке Zephyrus G16 составляет 402 TOPS, что позволяет запускать сразу несколько приложений искусственного интеллекта локально на самом устройстве.

Все это будет особенно полезно для геймеров, создателей медиаконтента и программистов. Благодаря таким возможностям ноутбук отлично подходит для редактирования фото и видео, генерации изображений и написания кода. Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 40-й серии поддерживают популярные у игроков технологии, такие как DLSS 3 и Reflex для увеличения частоты кадров в несколько раз с помощью искусственного интеллекта и сокращения инпут-лага. DLSS, использующий искусственный интеллект для улучшения детализации изображения и повышения производительности, позволяет удвоить число кадров в более чем 500 играх и увеличить FPS до четырех раз с помощью генератора кадров в более чем 70 играх с DLSS 3. А технология Reflex, в свою очередь, убирает очередь кадров между CPU и GPU, сокращая время обработки на ноутбуке и улучшая отзывчивость управления в более чем 100 играх, включая все главные соревновательные игры, такие как Dota 2, Counter-Strike 2 и Fortnite.

Кроме игр, видеокарты GeForce RTX 40 ускоряют генеративный искусственный интеллект и инструменты на базе нейросетей, которые уже во всю используются в Adobe Firefly и будут активно применяться в обновленных приложениях Windows. Генеративный искусственный интеллект и инструменты на базе нейросетей помогут сэкономить время, затрачиваемое на скучные и однотипные задачи, позволяя вам повысить продуктивность и сосредоточиться на творчестве. Более 120 приложений уже получили ускорение инструментов искусственного интеллекта и трассировки лучей на видеокартах GeForce RTX, поэтому эти ноутбуки станут незаменимыми помощниками как в работе, так и в творчестве.

Как это все охлаждается, ведь для ультратонких игровых ноутбуков именно охлаждение имеет важнейшее значение? Zephyrus G16 получил усовершенствованную комплексную интеллектуальную систему охлаждения ROG. Для отведения тепла в них используются вентиляторы Arc Flow второго поколения и высокоэффективный термоинтерфейс для центрального процессора в виде жидкого металла от фирмы Thermal Grizzly. Дополнительный третий вентилятор перенаправляет горячий воздух от графического процессора и других компонентов к радиаторам и наружу из корпуса, чтобы ноутбук оставался холодным во время продолжительных игровых сессий или долгого рендеринга видео. Эта инновационная система охлаждения, разработанная специалистами ROG, позволяет мощным компонентам раскрыть свой полный потенциал в ультрапортативном форм-факторе.

Технические характеристики ROG Zephyrus G16 (GA605) 2024:

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 Графический процессор Видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4070

Макс. термопакет – 105 Вт (с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Pro Дисплей 16 дюймов, ROG Nebula, матрица OLED, 2.5K (2560 × 1600), 240 Гц / 0,2 мс, 100% DCI-P3, NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone Validated, Delta E <1, Dolby Vision Оперативная память До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 МГц (встроенная) Пользовательская память Твердотельный накопитель форм-фактора 2280 емкостью до 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ) с интерфейсом M.2 PCIe 4.0 Клавиатура 1 зона RGB-подсветки Аудиосистема Стереодинамики

Интеллектуальный усилитель

Dolby Atmos

Hi-Res Audio

Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления WiFi / Bluetooth WiFi 7

Bluetooth v5.4 Порты ввода/вывода 1 X USB4 (поддержка DisplayPort / Power Delivery)

1 x Type-C USB 3.2 Gen2 (поддержка DisplayPort / Power Delivery)

2 x Type-A USB 3.2 Gen2

1 x HDMI 2.1

1 x слот для карты памяти SD (SD 7.0)

1 x аудиоразъем

1 x разъем питания ASUS Slim Power Jack Аккумулятор 90 Вт·ч Размер 35,4×24,6×1,49 ~ 1,74 см Вес 1,85 кг

Заключительные мысли