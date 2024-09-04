Acer показал Project DualPlay – концепт ноутбука со встроенным контроллером

Компания Acer на IFA 2024 представила концептуальный игровой ноутбук Project DualPlay со встроенным контроллером.

Под клавиатурой ноутбука находится съемный геймпад, который также служит в качестве тачпада. При необходимости его можно достать из корпуса, чтобы поиграть. При этом он разделяется на два отдельных контроллера, как Joy-Con от Nintendo Switch, что позволяет двум людям играть вместе.

Кроме того, по бокам у ноутбука есть выдвижные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Они выдвигаются автоматически, когда пользователь достает геймпад. Имеется RGB-подсветка, которую можно настроить на свой вкус.

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Поскольку Acer Project DualPlay это пока что лишь концепт, никакие технические характеристики компания не раскрывает. Также неизвестно, когда ноутбук появится в продаже и появится ли вообще.