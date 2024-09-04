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5 сентября, 2024
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Acer показал Project DualPlay – концепт ноутбука со встроенным контроллером

Acer Project DualPlay

Компания Acer на IFA 2024 представила концептуальный игровой ноутбук Project DualPlay со встроенным контроллером.

Под клавиатурой ноутбука находится съемный геймпад, который также служит в качестве тачпада. При необходимости его можно достать из корпуса, чтобы поиграть. При этом он разделяется на два отдельных контроллера, как Joy-Con от Nintendo Switch, что позволяет двум людям играть вместе.

Кроме того, по бокам у ноутбука есть выдвижные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Они выдвигаются автоматически, когда пользователь достает геймпад. Имеется RGB-подсветка, которую можно настроить на свой вкус.

Поскольку Acer Project DualPlay это пока что лишь концепт, никакие технические характеристики компания не раскрывает. Также неизвестно, когда ноутбук появится в продаже и появится ли вообще.

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