Acer представил свою первую портативную игровую консоль Nitro Blaze 7

На IFA 2024 компания Acer, помимо концептуального ноутбука Project DualPlay со встроенным контроллером, представила свою первую портативную игровую консоль Nitro Blaze 7. Ожидается, что устройство может потенциально стать конкурентом Steam Deck и Asus ROG Ally.

Acer Nitro Blaze 7 получила 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1080, частотой обновления до 144 Hz, яркостью до 500 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Реализована поддержка технологии AMD FreeSync Premium.

Аппаратной основой консоли стал процессор AMD Ryzen 7 8840HS (8 ядер, 16 потоков, 24 Mb кэш-памяти, максимальный разгон до 5,1 GHz) с интегрированной графикой Radeon 780M. Объем оперативной памяти LPDDR5x составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя M.2 NVMe — до 2 Tb. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 50 Вт·ч.

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Есть два порта USB4, один из которых находится на нижней грани устройства, а второй — на верхней. У Nitro Blaze 7 нет тачпада, а также отсутствуют кнопки на тыльной стороне корпуса, что необычно для устройств этой категории. Аудиоподсистема включает в себя пару динамиков на 1 Вт, а для подключения гарнитуры предусмотрен 3,5 мм разъем. Поддерживаются беспроводные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Габариты составляют 256×113,5×22,5 мм, вес – 670 гр. ОС — Windows 11. Консоль поставляется в черном корпусе с красными акцентами.

Цена и дата начала продаж Acer Nitro Blaze 7 не сообщаются.