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16 августа, 2024
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В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской, звездные реакции и многое другое

Telegram

Telegram получил праздничное обновление, приуроченное к 11-летию мессенджера. Стали доступны звездные реакции и подписки за звезды, с помощью которых можно поддержать авторов контента, каналы с платной подпиской, возможность публикации платных фотографий и видеозаписей ботами и бизнес-аккаунтами, а также возможность публиковать сообщения на каналах от имени других каналов или личных учетных записей.

Звездные реакции

 

Пользователи теперь могут поддерживать свои любимые каналы и авторов контента напрямую, отправляя им звезды Telegram с помощью новой звездной реакции. При этом владельцы каналов получают 100% звезд, которые можно обменять на Toncoin или оплатить ими рекламу со специальной скидкой.

TelegramВ каждом сообщении со звездными реакциями отображается список пользователей, отправивших за него больше всего звезд. Если пользователь не хочет появляться в рейтинге, он может скрыть свое имя при отправке реакции.

Подписки за звезды

Авторы контента теперь могут создавать специальные пригласительные ссылки, по которым пользователи могут подписаться на канал за ежемесячную плату в звездах Telegram.

Публикация платного медиаконтента ботами

Платные публикации можно делать при помощи ботов, включая ботов-администраторов в каналах и ботов, подключенных к бизнес-профилям.

Суперканалы

Администраторы каналов могут публиковать сообщения не только от своего имени, но также от имени других своих каналов. Администраторы могут в любой момент выбрать профиль, от имени которого хотят опубликовать сообщение, нажав на фотографию профиля в строке ввода.

Просмотр документов на iOS

В клиенте для iOS документы .pdf, .xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS и Android.

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