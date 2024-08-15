В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской, звездные реакции и многое другое

Telegram получил праздничное обновление, приуроченное к 11-летию мессенджера. Стали доступны звездные реакции и подписки за звезды, с помощью которых можно поддержать авторов контента, каналы с платной подпиской, возможность публикации платных фотографий и видеозаписей ботами и бизнес-аккаунтами, а также возможность публиковать сообщения на каналах от имени других каналов или личных учетных записей.

Звездные реакции

Пользователи теперь могут поддерживать свои любимые каналы и авторов контента напрямую, отправляя им звезды Telegram с помощью новой звездной реакции. При этом владельцы каналов получают 100% звезд, которые можно обменять на Toncoin или оплатить ими рекламу со специальной скидкой.

В каждом сообщении со звездными реакциями отображается список пользователей, отправивших за него больше всего звезд. Если пользователь не хочет появляться в рейтинге, он может скрыть свое имя при отправке реакции.

Подписки за звезды

Авторы контента теперь могут создавать специальные пригласительные ссылки, по которым пользователи могут подписаться на канал за ежемесячную плату в звездах Telegram.

Публикация платного медиаконтента ботами

Платные публикации можно делать при помощи ботов, включая ботов-администраторов в каналах и ботов, подключенных к бизнес-профилям.

Суперканалы

Администраторы каналов могут публиковать сообщения не только от своего имени, но также от имени других своих каналов. Администраторы могут в любой момент выбрать профиль, от имени которого хотят опубликовать сообщение, нажав на фотографию профиля в строке ввода.

Просмотр документов на iOS

В клиенте для iOS документы .pdf, .xls или .docx теперь открываются в отдельных вкладках браузера Telegram.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS и Android.