Представлены smart-часы Moto Watch 120 с автономностью до 10 дней

Компания Motorola представила новые недорогие smart-часы Moto Watch 120. Устройство выполнено в металлическом корпусе, предусмотрена защита от воды и пыли (IP68).

Moto Watch 120 получили 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с функцией Always-On. За автономность гаджета отвечает аккумулятор емкостью 300 мАч. По заверению производителя, обеспечивается до 10 дней работы от одной зарядки.

Часы поддерживают мониторинг частоты пульса и уровня кислорода в крови, качества сна и уровня стресса. Кроме того, поддерживаются более 120 спортивных режимов Google Fit, более 80 различных виртуальных циферблатов и функции голосового помощника Goolge Assistant с доступом к нейросети Gemini. Новинка работает на базе операционной системы Moto Watch OS, есть встроенный GPS, а также поддержка Bluetooth 5.3. Размеры часов — 50,6×44,6×11 мм, вес – 55 гр.

Moto Watch 120 будут предложены покупателям в трех цветах корпуса — черном, серебристом и золотистом. Цена составляет $130, старт продаж ожидается в конце сентября или начале октября.