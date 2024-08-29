В Epic Games Store началась раздача Fallout Classic Collection и Wild Card Football

Epic Games Store бесплатно отдает Fallout Classic Collection и Wild Card Football. Предложение будет действовать до 5 сентября 19:00 по бакинскому времени.

Fallout Classic Collection — это сборник из классических RPG, в который входят оригинальная Fallout, а также Fallout 2 и Fallout Tactics: Brotherhood of Steel. Коллекцию раздают в Epic Games Store уже второй раз.

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Wild Card Football — аркадный симулятор американского футбола. Игра заслужила смешанные пользовательские оценки. В Steam у нее 59% положительных отзывов.

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Через неделю в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать экономический симулятор Football Manager 2024 и экшен Sniper Ghost Warrior Contracts.