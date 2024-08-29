Несмотря на сильный квартальный отчет, акции Nvidia упали почти на 7%

Компания Nvidia объявила финансовые результаты за второй квартал 2025 финансового года. Несмотря на хорошие показатели, акции компании в США упали почти на 7%.

Хотя выручка и прибыль выросли более чем вдвое год к году, прогноз и новости о проблемах с производством чипов для искусственного интеллекта нового поколения Blackwell не оправдали завышенных ожиданий инвесторов. Аналитики опасаются, что рост Nvidia может замедлиться, отмечает Bloomberg.

Выручка компании за отчетный период выросла до $30 млрд. Рост на 122% год к году, тогда как на протяжении трех предыдущих кварталов она увеличивалась более чем на 200%. Подразделение дата-центров, которое стало крупнейшим источником продаж, увеличило доход на 154% год к году, до $26,3 млрд. Продажи игровых чипов, которые раньше были основным бизнесом Nvidia, принесли компании $2,9 млрд.

Чистая прибыль выросла на 168%, до $16,6 млрд. Скорректированная прибыль на акцию за исключением некоторых статей составила $0,68. Аналитики ожидали выручку на уровне около $28,9 млрд и прибыль на акцию в размере $0,64. Операционная прибыль увеличилась на 174% до $18,6 млрд, но при этом на 48% выросли и операционные расходы.

Nvidia спрогнозировала, что ее выручка в третьем квартале финансового 2025 года составит около $32,5 млрд. В среднем аналитики ожидают $31,9 млрд.