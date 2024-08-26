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27 августа, 2024
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Срок задержания Павла Дурова во Франции истекает 28 августа

Павла Дурова

Основателя мессенджера Telegram, Павла Дурова, задержанного во Франции 24 августа, допросили в рамках расследования против неназванного лица по обвинению в 12 преступлениях, говорится в заявлении прокуратуры Парижа.

Дело было открыто 8 июля. Срок задержания Дурова истекает 28 августа. «Мера пресечения в виде содержания под стражей в полиции была продлена 25 августа 2024 года следственным судьей и может длиться до 96 часов (то есть до 28 августа 2024 года) в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности», — пояснили в ведомстве.

В рамках данного дела прокуратура расследует соучастие данного лица в администрировании платформы для обеспечения «незаконных транзакций», а также соучастие в преступлениях, связанных с хранением и распространением детской порнографии, оборотом наркотиков и мошенничеством. Одно из преступлений связано с причастностью к передаче инструмента, программы или оборудования «для получения доступа к автоматизированной системе обработки данных и нарушения ее работы».

Помимо этого, бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Также правоохранителей интересует использование криптовалюты на платформе. Расследование ведут управление по борьбе с киберпреступностью и управление по борьбе с мошенничеством.

Спустя более чем сутки после ареста Дурова с заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что «это никоим образом не политическое решение». Дуров же был арестован в рамках продолжающегося расследования, а решение по этому вопросу будет принимать суд. По словам Макрона, «Франция остается приверженной свободе выражения мнений, инновациям и духу предпринимательства». В то же время, он добавил, что в правовом государстве свободы должны соблюдаться в рамках закона. Это касается как реальной жизни, так и социальных сетей.

В Еврокомиссии и МИДе Франции комментировать арест Дурова отказались. В Брюсселе объяснили отказ тем, что происходящее является «национальным делом» Франции. Во французском МИДе же привержены «принципам независимости судебной системы».

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