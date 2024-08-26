Осенняя презентация Apple состоится 9 сентября

Компания Apple сообщила, что осенняя презентация состоится в понедельник, 9 сентября, в кампусе Apple Park в Купертино, Калифорния. Слоганом презентации служит фраза It’s Glowtime. Мероприятие начнется в 21:00 по бакинскому времени.

На мероприятии Apple представит новую линейку iPhone 16, в которую войдут четыре модели разных размеров экранов: iPhone 16 (6,1″), iPhone 16 Plus (6,7″), iPhone 16 Pro (6,3″), iPhone 16 Pro Max (6,9″).

Обе модели iPhone 16 Pro впервые предложат ультраширокоугольную камеру на 48 Мп. Смартфоны получат новую кнопку Capture, ответственную за работу камеры, новый процессор A18, аккумулятор большей емкости и новые расцветки. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет выпущен в новом цвете под названием Desert Titanium.

Также будут представлены Apple Watch нового поколения и сразу две модели Airpods 4. Новые наушники будут доступны в двух вариантах. Модель среднего уровня получит активное шумоподавление, тогда как базовая версия останется без этой функции.

Еще одной важной темой презентации станет ИИ-экосистема Apple Intelligence. Сейчас Apple Intelligence поддерживают только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но ожидается что вся линейка iPhone 16 будет использовать ИИ-экосистему.