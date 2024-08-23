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23 августа, 2024
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Состоялся анонс Heroes of Might and Magic: Olden Era

Heroes

На Gamescom 2024 компания Ubisoft анонсировала Heroes of Might and Magic: Olden Era — следующую часть пошаговой стратегии. Разработкой игры занимается студия Team Unfrozen, известная по пошаговой тактической RPG Iratus: Lord of the Dead. Был показан дебютный трейлер, в котором в том числе показали геймплейные кадры.

Heroes of Might and Magic: Olden Era будет включать в себя традиционную пошаговую систему и дополнительные ролевые механики, которых не было в предыдущих играх.

Действие игры развернется в Энроте, на континенте Джадаме. Он упоминался в предыдущих частях, но игроки никогда его не посещали. Будет одиночная и многопользовательская игра, обещается нелинейная сюжетная компания и шесть фракций с уникальными геймплейными стилями.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era планируют приурочить к 30-летию серии, в ранний доступ Steam она попадет в начале 2025 года.

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