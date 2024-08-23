Asus представил два игровых роутера и USB-адаптер с Wi-Fi 7

На выставке Gamescom 2024 компания Asus представила два игровых роутера и USB-адаптер. Все новинки получили поддержку Wi-Fi 7.

Asus ROG Rapture GT-BE19000 обеспечивает пропускную способность беспроводной сети до 19 Гбит/с (во всех диапазонах одновременно). Поддерживается технология Multi-Link Operation (MLO) и модуляция 4096-QAM. Набор проводных интерфейсов включает семь портов Ethernet: два на 10 Гбит/с и пять на 2,5 Гбит/с.

Есть возможность подключения 4G/5G-модемов, поддержка Guest Network Pro (до 5 точек доступа), возможность работы с IoT-устройствами и набор инструментов родительского контроля. Безопасность соединения обеспечивает работающее на базе технологий Trend Micro решение AiProtection Pro. Так как роутер игровой, то присутствует поддержка Triple-Level Game Acceleration.

Asus RT-BE86U обеспечивает пропускную способность до 6800 Мбит/с, поддерживает MLO, 4096-QAM и подключение 4G/5G-модемов. Есть один порт Ethernet на 10 Гбит/с и четыре на 2,5 Гбит/с.

Роутер работает на базе четырехъядерного процессора с тактовой частотой 2,6 GHz, который позволяет ему поддерживать ресурсоемкие приложения. Также поддерживаются Guest Network Pro и AiProtection Pro.

Трехдиапазонный адаптер Asus ROG USB-BE92 позволяет компьютерам под управлением Windows 10/11 подключаться к беспроводным сетям Wi-Fi 7. Обеспечивается пропускная способность до 6500 Мбит/с.

Цены и дата начала продаж новых устройств пока не объявлены.