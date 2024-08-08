Realme 13 4G получил сканер отпечатков пальцев с функцией пульсометра

Компания Realme представила в Индонезии смартфон Realme 13 4G — базовую и самую доступную модель 13-й серии. Особенностью аппарата стал сканер отпечатков пальцев с функцией пульсометра. Пользователю достаточно запустить соответствующую опцию в настройках, приложить палец к экрану и подождать 15-30 секунд. Аналогичным образом работают пульсометры в смарт-часах.

Realme 13 4G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью до 2000 нит и поддержкой HDR10+. В основе смартфона лежит 6 нм процессор Snapdragon 685, объем ОЗУ LPDDR4x составляет 8 Gb, ПЗУ – 128 или 256 Gb. Для отвода тепла используется система охлаждения с испарительной камерой. В основную двойную камеру входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/1.95», f/1.88, ЭФР 26 мм, OIS) и 2 Мп вспомогательный модуль для размытия фона. Возможна запись видео 4К@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт (50% а 19 минут, 100% за 47 минут). Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, стереодинамики, аудиоразъем 3,5 мм и защита IP64. Габариты составляют 162,95 x 75,45 x 7,92 мм, вес – 187 гр. Используется Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0.

Цены Realme 13 4G на рынке Индонезии: 8/128 Gb — $185, 8/256 Gb — $200.