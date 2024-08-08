Sony отгрузила 61,7 млн. консолей PS5 по всему миру

Компания Sony опубликовала отчет по итогам первого квартала 2024 финансового года, который закончился у нее 30 июня 2024 года. По мнению аналитиков показатели Sony за квартал хорошие.

Общая выручка компании составила $20,42 млрд. против ожидавшихся $18,99 млрд. Операционная прибыль выросла на10 % и достигла $1,89 млрд., аналитики прогнозировали $1,87 млрд. Игровой сегмент принес доход $5,87 млрд., что на 12% больше, чем годом ранее. Выручка музыкального сегмента и направления сенсоров для камер также показали рост на 23% и 21% соответственно.

За первый квартал Sony отгрузила 2,4 млн. консолей PS5. Это меньше, чем годом ранее, когда за аналогичный период поставки устройства составили 3,3 млн. единиц. Общие отгрузки PS5 за все время по всему миру достигли 61,7 млн. единиц. Несмотря на меньшие поставки консолей, в целом компания отмечает положительные результаты для своего игрового подразделения. Операционная прибыль выросла на 32% — с $335 млн. до $443 млн.

На росте показателей сказались продажи эксклюзивов от PlayStation, а также выручка сетевых сервисов. При этом ежемесячное количество пользователей PSN по сравнению с предыдущим кварталом снизилось со 118 до 116 млн. Продажи игр оказались ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года — 53,6 млн. против 56,5 млн. Цифровые загрузки составили 80%, в то время как в предыдущем финансовом году они составляли около 70%.

Sony скорректировала на 3% прогноз по продажам и операционной прибыли за весь финансовый год на 3%.