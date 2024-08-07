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7 августа, 2024
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Представлены смартфоны Vivo V40 и V40 Pro с камерами ZEISS

Vivo V40 V40 Pro

Компания Vivo представила в Индии смартфоны среднего уровня V40 и V40 Pro. Аппараты получили камеры, созданные совместно с фотобрендом ZEISS. Кроме того, несмотря на тонкий корпус, новинки получили емкий аккумулятор.

Vivo V40 V40 Pro
Vivo V40

Дисплеи у смартфонов одинаковые — 6,78-дюймовый AMOLED с разрешением 2800 × 1260 пикселей, частотой обновления до 120 Hz и пиковой яркостью нит. Vivo V40 получил процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, а V40 Pro — MediaTek Dimensity 9200+. Объем оперативной памяти составляет до 12 Gb, емкость флеш-памяти — до 512 Gb.

Vivo V40 V40 Pro
Vivo V40

Основная камера у базовой версии состоит из двух 50 Мп модулей, один из которых оснащен сверхширокоугольным объективом. Pro-версия получила тройную камеру по 50 Мп: сенсор Sony IMX921, телефотообъектив Sony IMX816 и сверхширокоугольный модуль. Основные камеры обоих устройств поддерживают оптическую стабилизацию изображения и функцию AI Aura Light для портретной съемки. В отверстии в верхней части экрана размещена 50 Мп камера с сенсором Samsung ISOCELL JN1.

Vivo V40 Pro

Смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью 5500 мА·ч — самыми емкими в серии Vivo V. Обе модели поддерживают быструю проводную зарядку FlashCharge мощностью 80 Вт. Производитель заявляет, что аккумуляторы выдержат 1600 полных циклов зарядки-разрядки, сохранив не менее 80% своей первоначальной емкости. Смартфоны имеют одинаковые габариты — 164,2 × 74,9 × 7,58 мм. Аппараты работают на базе Android 14 с интерфейсом Funtouch OS 14.

Vivo V40 Pro

Обе модели доступны в цветовых вариантах Meteor Blue (синий), Moonlight White (белый) и Stellar Silver (серебристый). Базовая версия в дополнении имеет еще два варианта цвета — Nebula Purple (фиолетовый) и Sunglow Peach (персиковый).

Vivo V40 будет доступен в версиях с 8/128 Gb, 12/256 Gb и 12/512 Gb памяти, а Vivo V40 Pro — 8/256 Gb, 12/256 Gb и 12/512 Gb. Цена младшей модели в Индии начинается с $480, старшей — с $655.

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