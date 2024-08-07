Европейские автопроизводители терпят убытки из-за слабого спроса на электромобили и конкурентов из Китая

Пять крупных европейских автопроизводителей сообщили о падении прибыли в первом полугодии из-за слабого спроса на электромобили, ценовой конкуренции со стороны Китая и резкого роста расходов на исследования и разработки.

Главным источником проблем Volkswagen стал бизнес электромобилей. За шесть месяцев объем продаж электромобилей в Европе упал на 15% по сравнению с прошлым годом и составил около 180 000 автомобилей. Объем продаж в США также снизился на 15%. Чистая прибыль за первое полугодие составила 7,3 млрд евро — падение на 14% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что компания сократила расходы примерно на 1 млрд. евро в октябре прошлого года, желаемых показателей прибыли достигнуто не было. Назревает «явная необходимость в увеличении сокращения расходов» во второй половине года, о чем заявил финансовый директор Арно Антлиц. Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Брюсселе, который производит электромобили для бренда Audi.

«Мы приняли все технические решения. Мы сделали все необходимые организационные шаги. И теперь речь идет о расходах, расходах и расходах», отмечает Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм.

Чистая прибыль Stellantis, нидерландской транснациональной корпорации по производству автомобилей, образованной в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией Groupe PSA, упала на 48% в первой половине года по сравнению с прошлым годом. Stellantis планирует выпустить 20 моделей в этом году, в основном электромобилей, но объем продаж в США упал на 18% из-за неудач в маркетинговой стратегии. Продажи автомобилей в Европе упали на 6% за этот период.

BMW, Renault и Mercedes-Benz Group также отмечают снижение чистой прибыли в течение полугодия. Европейские автопроизводители столкнулись с проблемами на китайском рынке, где потребительские расходы снизились. У BMW продажи в Китае упали на 4% за год до примерно 370 000 автомобилей. Объем продаж Mercedes-Benz Group в Китае упал на 9% в первом полугодии.