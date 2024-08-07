spot_img
8 августа, 2024
ДомойТехнологииАвтомобилиFord представил электровелосипеды Bronco и Mustang

Ford представил электровелосипеды Bronco и Mustang

Ford Bronco Ford Mustang

Компания Ford, в сотрудничестве с производителем велосипедов N plus, представила два новых электровелосипеда, вдохновленных знаковыми брендами автопроизводителя — Bronco и Mustang. Они имеют как стилистическое, так и целевое сходство с автомобилями.

Ford Bronco Ford Mustang

Оба велосипеда получили один и тот же мотор, способный генерировать до 750 Вт и 85 Нм. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а запас хода – около 96,5 км. Полная зарядка аккумулятора займет до 3,5 часа. Велосипеды получили цифровую панель приборов, которая отображает в реальном времени не только скорость, но и оставшийся запас хода.

Электровелосипед Bronco отличается повышенной прочностью и предназначен для езды по пересеченной местности. У Mustang две версии — стандартная и эксклюзивная Mustang 60th Anniversary Edition, которая будет доступна только через дилеров Ford.

Цены на велосипед Bronco стартуют от $4500, а на Mustang – от $4000. Предварительные заказы уже открыты, открытые продажи стартуют до конца 2024 года. Базовая цена предусматривает безальтернативный цвет рамы. Всего для велосипедов предложат гамму из 10 оттенков, но за выбор цвета нужно доплатить $390.

Предыдущая статья
Представлены смартфоны Vivo V40 и V40 Pro с камерами ZEISS
Следующая статья
Windows больше не будет поддерживать шрифты Adobe Type 1
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,022ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.