Ford представил электровелосипеды Bronco и Mustang

Компания Ford, в сотрудничестве с производителем велосипедов N plus, представила два новых электровелосипеда, вдохновленных знаковыми брендами автопроизводителя — Bronco и Mustang. Они имеют как стилистическое, так и целевое сходство с автомобилями.

Оба велосипеда получили один и тот же мотор, способный генерировать до 750 Вт и 85 Нм. Максимальная скорость составляет 45 км/ч, а запас хода – около 96,5 км. Полная зарядка аккумулятора займет до 3,5 часа. Велосипеды получили цифровую панель приборов, которая отображает в реальном времени не только скорость, но и оставшийся запас хода.

Электровелосипед Bronco отличается повышенной прочностью и предназначен для езды по пересеченной местности. У Mustang две версии — стандартная и эксклюзивная Mustang 60th Anniversary Edition, которая будет доступна только через дилеров Ford.

Цены на велосипед Bronco стартуют от $4500, а на Mustang – от $4000. Предварительные заказы уже открыты, открытые продажи стартуют до конца 2024 года. Базовая цена предусматривает безальтернативный цвет рамы. Всего для велосипедов предложат гамму из 10 оттенков, но за выбор цвета нужно доплатить $390.