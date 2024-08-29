Представлены смартфоны Realme 13+ 5G и Realme 13 5G

Компания Realme представила два смартфона под названиями Realme 13 5G и Realme 13+ 5G. Realme 13+ 5G стал первым в мире смартфоном, получившим процессор MediaTek Dimensity 7300 Energy, который изготовлен по 4 нм техпроцессу, а также включает четыре ядра Cortex-A78 с частотой до 2,5 GHz и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 GHz. SOC также получил графический процессор Mali-G615 с улучшенным управлением питанием и выделенный нейронным чип MediaTek NPU 655. Для отвода тепла от компонентов используется система охлаждения с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 6050 мм2. Новинка оснащена 6,67” OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 2000 кд/м2. На задней панели находится основная камера, в состав которой вошли 50 Мр датчик Sony LYT-600 и 8 Мр широкоугольный объектив. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мр. Аккумулятор емкостью 5000 мА/ч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 W. Устройство работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом Realme UI. Смартфон доступен в золотистом (Victory Gold), зеленом (Speed Green) и пурпурном (Dark Purple) цветах корпуса. Цена Realme 13+ 5G стартует от 275 долларов за модель с 8 Gb оперативной и 128 Gb встроенной памяти.

Realme 13 5G базируется на процессоре MediaTek Dimensity 6300, а также получил 8 Gb оперативной и 128 или 256 Gb встроенной памяти. Эта модель также имеет испарительную камеру из нержавеющей стали для более эффективного охлаждения. Новинка оснащена 6,67” OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Hz. В состав основной камеры входят 50 Мр главный датчик и 2 Мр датчик глубины. В качестве фронтальной камеры используется 16 Мр сенсор. Для управления устройством используется операционная система Android 14 с фирменным интерфейсом Realme UI. Цена Realme 13 5G составляет 215 и 240 долларов в зависимости от объема встроенной памяти.