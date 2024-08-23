Представлены игровые мониторы Philips Evnia с экранами QD-OLED

Компания Philips привезла на Gamescom 2024 два новых игровых монитора серии Evnia 8000 с матрицами QD-OLED.

Philips Evnia 32M2N8900 оборудован 31,5-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей и частотой обновления 240 Hz. Углы обзора панели составляют 178°, время отклика — 0,03 мс. Точность цветопередачи — Delta E <2. Охват 98,5% DCI-P3, 147,5% sRGB, 120% NTSC и 118% Adobe RGB.

Разрывы картинки устраняются технологией Adaptive-Sync, заявлена сертификация DisplayHDR True Black 400. Настраиваемую LED-подсветку на задней панели можно синхронизировать с периферийными устройствами или использовать в режиме Ambiglow (повтор акцентных оттенков изображения на мониторе). Для подключения есть порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB. Подставку можно регулировать по высоте, повороту и наклону. Предусмотрены два встроенных динамика по 5 Вт.

Philips Evnia 27M2N8500 оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой обновления 360 Hz. Остальные характеристики идентичны другой модели.

Цена Philips Evnia 32M2N8900 — $1360, Evnia 27M2N8500 — $851. Обе модели поступят в продажу в сентябре. На устройства будет распространяться гарантия сроком три года от производителя.