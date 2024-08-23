spot_img
23 августа, 2024
ДомойТелекомНовости операторовАзербайджанская команда завоевала медали на олимпиаде при поддержке Azercell

Азербайджанская команда завоевала медали на олимпиаде при поддержке Azercell

Azercell

Представители национальной команды успешно выступили на Европейской юношеской олимпиаде по информатике, став обладателями 1 серебряной и 2 бронзовых медалей.

Олимпийская сборная Азербайджана вновь вошла в число победителей на 8-ой Европейской юношеской олимпиаде по информатике EJOI-2024, которая прошла с 14 по 22 августа 2024 года в Кишиневе, столице Республики Молдова.

Ученик 9-го класса средней школы № 157 города Баку Гасан Велиев завоевал серебряную медаль, а 9-классники Бакинского Турецкого лицея Анадолу Ахмед Ганбарлы и средней Сумгайытской школы № 23 Мухаммедали Ахмедов были удостоены бронзовых медалей.

Азербайджанская команда участвует в данной олимпиаде с 2017 года, завоевав 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Отметим, что уже более 7 лет ООО «Azercell Telecom» в сотрудничестве с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования поддерживает процесс подготовки школьников к международным олимпиадам по информатике. За этот период азербайджанские школьники завоевали 77 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Предыдущая статья
Apple разрешит замену штатных приложений пользователям iPhone из Евросоюза
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,013ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
712ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»