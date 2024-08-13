Opera запустила обновленный браузер Opera One для iOS-устройств

Компания Opera сообщила о запуске в Европейском союзе браузера Opera One для мобильных устройств, работающих под управлением iOS. Это стало возможным после смягчения политики Apple App Store в ответ на требования «Закона о цифровых рынках» (DMA), которые теперь позволяют использовать на iOS не только WebKit, движок Safari, но и другие программные решения.

Обновленный браузер имеет нижнюю строку поиска для более удобного просмотра страниц, быстрые поисковые подсказки при наборе текста и интеграцию ИИ-помощника Aria. Как обещают разработчики, с Opera One пользователи iPhone смогут «наслаждаться полноэкранным просмотром без отвлекающих факторов».

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Компания сообщила, что внесла небольшие изменения в дизайн браузера. При прокручивании страницы браузер скроет нижнюю и верхнюю панели для полноэкранного просмотра. Цвет верхней строки состояния будет соответствовать теме открытого сайта.

Строка поиска в нижней части экрана будет опцией по умолчанию, но при желании пользователи могут переключиться на стандартную навигацию или выбрать стиль кнопки быстрого действия. Кроме того, поисковую строку можно вызвать, проведя по экрану пальцем вниз.

Новая карусель стартовой страницы интегрирует новости, результаты матчей в реальном времени и рекомендации в тон фонового изображения на смартфоне. Во время набора запроса для поиска браузер подсказывает завершение слов и наиболее вероятные следующие слова. Встроенный помощник на базе искусственного интеллекта Aria поможет с широким спектром задач, от веб-поиска до создания текста и изображений.

По данным аналитической компании Sensor Tower, с 2020 года браузер Opera загрузили более 50 млн. пользователей iOS-устройств.