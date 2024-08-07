Представлена Google TV Streamer — телеприставка, которая пришла на смену Chromecast

Компания Google представила новую телеприставку TV Streamer. Новинка выпущена на смену Google Chromecast и также ориентирована на потоковую передачу и сервисы.

В отличие от Chromecast, который представляет собой минималистичный круглый медиаплеер на коротком проводе, Google TV Streamer больше похож на полноценную приставку. Входящий в комплект пульт дистанционного управления также был обновлен: текстурированная задняя панель для лучшего хвата, немного поменялось расположение кнопок и их назначение, а также некоторые другие изменения. На самой приставке есть кнопка Find My Remote, при нажатии которой пульт издаст звуковой сигнал.

В основе Google TV Streamer лежит чип (модель не называется), который на 22% быстрее, чем у Chromecast. Имеется 4 Gb оперативной памяти, что в два раза больше, чем у приставки 2020 года. Вместо 8 Gb флеш-памяти предусмотрено 32 Gb.

Устройство может воспроизводить HDR-видео в разрешении 4K с частотой 60 к/сек, а также поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Доступны рекомендации на основе ИИ, обзоры контента на базе Gemini и пользовательские заставки, созданные ИИ. Предусмотрены порт HDMI 2.1, разъемы Ethernet и USB-C. Из беспроводных форматов подключения — Wi-Fi 802.11ac (2.4 и 5 Hz) и Bluetooth 5.1.

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Есть поддержка сетевого протокола Thread и стандарта Matter, что превращает гаджет в центр умного дома. Управлять устройствами умного дома можно с помощью доступной панели Google Home: настраивать интенсивность лампочек, просматривать изображение с видеокамеры и т.д.

Google TV Streamer поступит в продажу в конце сентября по цене $99.99, предзаказ уже открыт. Доступные цвета: белый и серый.

Кроме того, компания Google объявила о прекращении производства устройств серии Chromecast. Они будут продаваться, пока не исчерпаются складские запасы. При этом Google пообещала продолжить выпускать обновления программного обеспечения и безопасности для более свежих моделей, но без уточнения, каких именно.