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7 августа, 2024
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Intel увеличил срок гарантии до пяти лет на 22 модели процессоров Core 13-го и 14-го поколений

Intel

Компания Intel сообщила об увеличении срока гарантии с трех до пяти лет на процессоры Core 13-го и 14-го поколений. Расширенная гарантия распространяется не только на коробочные версии, но также на OEM-версии в составе готовых ПК, а также на Tray-варианты, продающиеся без коробки.

Intel опубликовал полный список процессоров Core 13-го и 14-го поколений, на которые распространяются два дополнительных года гарантии. В списке не только топовые модели Core i9 и Core i7, но даже Core i5.

Для владельцев коробочных версий процессоров компания рекомендует обратиться напрямую в службу поддержки Intel Customer Support. Для владельцев OEM-систем Intel рекомендует обратиться к сборщику/производителю ПК. Обладателям Tray-версий следует обратиться за поддержкой в точку продаж, где был приобретен процессор.

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