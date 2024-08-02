Представлен POCO M6 Plus с камерой на 108 Мп за $161

Компания POCO представила бюджетную модель смартфона под названием M6 Plus. Аппарат будет продаваться не только в Китае, но и на рынках других стран. POCO M6 Plus по сравнению с M6 получил несколько заметных улучшений: разогнанный процессор Snapdragon 4-й серии, камеру с высоким разрешением и емкий аккумулятор.

Смартфон оснащен 6,79-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 550 нит. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3. В его основе лежит 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 2 AE с повышенной до 2,3 GHz тактовой частотой. Объем оперативной памяти может составлять 6 или 8 Gb, емкость накопителя — 128 Gb.

В состав основной камеры входят главный датчик на 108 Мп (Samsung ISOCELL HM6, f/1.75) и 2 Мп макромодуль. Для селфи используется камера на 13 Мп. Аккумулятор емкостью 5030 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, гибридный слот для двух SIM-карт и microSD, стереодинамики, ИК-порт, 3.5-мм аудиоразъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 168.6 x 76.3 x 8.3 мм, вес – 205 гр. Работает аппарат под управлением Android 14 с оболочкой HyperOS. Компания обещает два обновления Android и патчи безопасности в течение четырех лет.

POCO M6 Plus будет предложен в сиреневом (Misty Lavender), серебристом (Ice Silver) и черном (Graphite Black) цветах корпуса. Цены: 6/128 Gb — $161, 8/128 Gb — $173. В продажу новинка поступит 5 августа.