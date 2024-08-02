Huawei MateBook GT 14: игровой ноутбук с «заряженными» процессорами Intel Core Ultra

Компания Huawei представила тонкий игровой ноутбук MateBook GT 14 оснащенный «заряженными» процессорами Intel Core Ultra с увеличенным лимитом энергопотребления.

Huawei MateBook GT 14 оборудован 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1920 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Флагманская конфигурация поставляется с 16-ядерным процессором Core Ultra 9 185H с максимальной тактовой частотой 5,1 GHz. При этом TDP базовой версии чипа составляет 55 Вт, но в составе MateBook GT 14 лимит был увеличен до 115 Вт. Соответственно, частоты должны быть выше, как и производительность, в том числе и графического ядра. Вероятно, именно это и стало причиной появления индекса GT в названии модели.

Кроме того, ноутбук будет поставляться в более доступных модификациях с процессорами Core Ultra 7 155H (тоже в 115-ваттном режиме) и Core Ultra 5 125H (в 100-ваттном режиме). Дискретной видеокарты в базовой модификации нет — лишь восьмиядерная «встройка» Xe-LPG, работающая на тактовой частоте до 2,35 GHz. Объем оперативной памяти составляет 16 или 32 Gb, накопителя — 1 или 2 Tb. Ноутбук также будет предложен в комплекте с внешней видеокартой Wiko Hi GT Cube. Это одновременно и внешняя видеокарта, и блок питания мощностью 100 Вт. Устройство не самой Huawei, а сторонней компании, и его параметры не уточняются.

Набор портов включает два USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, USB-C, Thunderbolt 4, 3,5-мм аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Габариты ноутбука составляют 310,5 х 231,1 х 15,3 мм, вес — 1,49 кг.

Цена на Huawei MateBook GT 14 в Китае: