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2 августа, 2024
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Intel уволит более 15% штата до конца текущего года

Intel

Компания Intel объявила о сокращении штата на 15% до конца этого года. Из 125 000 действующих сотрудников головной корпорации и ее подразделений до 19 000 человек потеряют работу. Массовые увольнения станут частью глобального плана компании по выходу из кризиса. Intel намерен сократить расходы к 2025 году более чем на $10 млрд. Компания также заявила, что не будет выплачивать дивиденды в четвертом квартале 2024 финансового года.

«Мы сократим количество уровней, устраним дублирующие сферы ответственности, прекратим ненужную работу», — заявил гендиректор компании Пэт Гелсингер (Patrick Gelsinger).

Расходами на оплату труда персонала статьи экономии не ограничатся. Каждый год до конца 2026 компания будет сокращать расходы на маркетинг, исследования и разработки. Капитальные затраты в этом году будут сокращены более чем на 20% относительно запланированного уровня. По всем реализуемым проектам и закупкам оборудования будет проведена оптимизация. Операционные расходы в текущем году будут снижены на $20 млрд., в следующем году – на $17,5 млрд, в 2026 году они также будут снижаться. При этом Intel планирует сохранить возможность инвестировать в важные для стратегии собственного развития проекты.

Intel также сообщил о результатах за второй квартал 2024 финансового года, который закончился у нее 29 июня. Выручка снизилась на 1% в годовом исчислении до $12,83 млрд. Год назад компания завершила квартал с чистой прибылью в размере $1,48 млрд., второй квартал текущего года принес чистые убытки в размере $1,61 млрд.

Пэт Гелсингер объяснил убытки решением ускорить производство чипов Core Ultra PC, способных справляться с рабочими нагрузками для ИИ-задач. Он также отметил, что компания решила ускорить перенос производства чипов Intel 4 и 3 с завода в Орегоне на завод в Ирландии, что приведет к более высоким затратам в краткосрочной перспективе, но и к более высокой валовой прибыли в будущем. Еще одним фактор — «более конкурентная ценовая обстановка на рынке». AMD и Qualcomm прилагали усилия к тому, чтобы переманить покупателей продукции Intel в соответствующих сегментах рынка.

Группа Intel Client Computing, производящая чипы для ПК, принесла $7,41 млрд. дохода, что на 9% больше. Выручка подразделения центра обработки данных и искусственного интеллекта составила $3,05 млрд., падение на 3%.

После объявления о сокращении 15% сотрудников в рамках плана снижения расходов и сообщении о финансовых результатах, акции компании в ходе расширенных торгов в четверг упали на 20%.

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