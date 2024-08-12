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13 августа, 2024
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Новые флагманы Xiaomi получат поддержку Google Gemini

Xiaomi

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь объявил о сотрудничестве компании с Google. Он отметил, что будущие флагманские устройства Xiaomi для международного рынка получат интеграцию языковой модели Gemini.

«Рады работать совместно с Google над будущими флагманскими устройствами Xiaomi для международных рынков. Используя Google Cloud и Gemini, мы собираемся предложить более умные и интуитивно понятные функции», — написал Цзюнь в соцсети X.

Ожидается, что первыми смартфонами компании с поддержкой интеллектуальных функций от Google станет серия Xiaomi 15 в модификации для глобального рынка. При этом китайские версии, скорее всего, останутся без решения с Gemini — они получат собственную языковую модель Xiaomi под названием MiLM.

На данное время Xiaomi находится на третьем месте по объему отгрузок в мировом рейтинге производителей, с долей рынка 14,8%. Внедрение искусственного интеллекта в смартфоны может дать компании новый толчок к росту. По прогнозам IDC, мировые поставки смартфонов с ИИ-функциями до конца 2024 года вырастут на 363,6% относительно 2023 года, до 234,2 млн. единиц.

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