Cisco планирует сократить тысячи рабочих мест

Компания Cisco намерена уволить тысячи сотрудников в рамках второго сокращения рабочих мест в этом году. По данным Reuters, это связано с тем, что компания собирается сместить фокус внимания на области с высокими темпами роста, включая кибербезопасность и системы искусственного интеллекта.

В феврале этого года Cisco уволила порядка 4 тыс. человек, то теперь, вероятно, под сокращение попадет несколько больше сотрудников. Ожидается, что компания объявит о кадровых решениях уже в среду в ходе очередного квартального отчета.

После сообщения Reuters об очередных сокращениях акции Cisco упали в цене приблизительно на 1%, а за год всего они подешевели более чем на 9%. На данное время компания страдает от малого спроса и проблем с цепочками поставок для своего основного бизнеса.

В марте этого года была закрыта сделка по покупке за $28 млрд. компании Splunk, занимающейся обеспечением кибербезопасности. Это приобретение позволит снизить зависимость от «разовых» продаж, стимулируя бизнес, связанный с продажей технологических решений по подпискам.

Кроме того, Cisco пытается интегрировать ИИ в свои продукты. В мае она подтвердила намерение добиться в 2025 году продаж ИИ-решений на $1 млрд. А в июне компания основала миллиардный фонд для инвестиций в ИИ-стартапы. На тот момент Cisco объявила, что за последние годы приобрела 20 связанных с ИИ компаний.