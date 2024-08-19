Гиперкар Rimac Nevera R получил силовую установку с мощностью 2107 л.с

Хорватская компания Rimac Automobili представила на автошоу в Пеббл-Бич (Калифорния, США) новую версию своего электрического гиперкара Nevera.

Новый Nevera R ориентирован на езду по треку, но также сохранил допуск на обычные дороги. Инженеры компании переработали ряд элементов автомобиля, чтобы он стал еще мощнее и эффективнее на гоночной трассе.

Увеличены передний сплиттер и антикрыло на корме, там же появился новый диффузор. В результате прижимная сила выросла на 15% и достигает эквивалента 400 кг на скорости 350 км/ч. Обтекаемость удалось улучшить на 10%. Установлены новые колесные диски — 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние, используются специальные шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Карбон-керамические тормоза нового поколения EVO2 с улучшенным охлаждением стали еще больше и еще эффективнее.

Пиковая мощность четырехмоторной силовой установки увеличена с 1914 до 2136 л.с. при неизменном крутящем моменте (2360 Нм). На Rimac Nevera R установлена новая, более легкая и энергоэффективная батарея емкостью 108 кВт·ч вместо прежней на 120 кВт·ч. Расчетный запас хода на одной зарядке составляет 490 км (цикл WLTP). На разгон до 100 км/ч уходит всего 1,81 секунды, до 300 км/ч гиперкар разгоняется за 8,66 секунды. Максимальная скорость осталась прежней — 412 км/ч.

Всего выпустят 40 экземпляров Rimac Nevera R. Цена пока не объявлена, но с учетом того, что цена обычной версии Nevera начиналась от 2 млн. евро, ожидается, что стоимость «трековой» версии стартует с 2,3 — 2,5 млн евро.