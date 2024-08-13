Геймплей с комментариями разработчиков и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World провела масштабную презентацию S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В ходе трансляции были показаны крупные фрагменты игрового процесса с комментариями разработчиков, а также было рассказано о некоторых подробностях шутера.

Обещается большой открытый мир, широкая вариативность и реиграбельность. Игроки смогут двигаться в любом направлении и находить приключения, узнавая тайны Зоны. За одно прохождение игроки не смогут увидеть весь контент и персонажей. В шутере много сюжетных развилок, которые достаточно сильно влияют на историю и концовки.

Игровой мир включает в себя 20 регионов. Они сильно различаются между собой: типами врагов, жителями, природой, архитектурой и аномалиями. У большинства локаций в шутере есть реальные прототипы.

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Разработчики показали игровой процесс S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на примере выполнения одной из миссий, действия которой разворачиваются на болотах. Игрок сражается со слепыми псами и псевдособаками, нападающими стаями. Для поиска аномалий, как и раньше, бросаются болты. Игрокам потребуется следить за состоянием главного героя Скифа. Так, он может быть голоден или хотеть спать. Каждая такая мини-проблема снижает его эффективность. Цель показанного квеста — отключить приборы, чтобы получить доступ к ключевой локации, базе «Чистое небо».

Большую часть снаряжения, в том числе оружие, гаджеты или апгрейды, игроки смогут добыть не в рамках сюжетных миссий, а во время исследования мира. Это также полезно для повышения силы главного героя. Игрокам будет доступно 35 видов оружия. Каждое из них можно изменить при помощи модификаций. Игроки смогут посетить множество локаций, многие из которых будут знакомы по играм оригинальной трилогии. Традиционной системы прокачки уровней нет, игрок сам постепенно становится опытнее и начинает лучше реагировать на опасности.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября 2024 года ПК и Xbox Series X/S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода.