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13 августа, 2024
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В TikTok стали доступны групповые чаты и стикеры

TikTok

В приложении TikTok появилась появилась возможность создавать групповые чаты до 32 участников. Функция доступна пользователям в возрасте от 16 лет. Пользователи смогут отключать звук чата и блокировать отдельных пользователей при необходимости.

Чтобы начать групповой чат, нужно нажать кнопку «Входящие», далее «Чат», выбрать друзей, которые будут участвовать в переписке, после чего «Начать групповой чат».

Кроме того, добавили стикеры в личные сообщения. Все пользователи смогут создавать свои собственные стикеры через платформу TikTok Stickers.

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