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8 августа, 2024
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Windows больше не будет поддерживать шрифты Adobe Type 1

Adobe Type 1

Компания Microsoft сообщила о прекращении поддержки шрифтов Adobe Type 1 в Windows. Шрифты Adobe PostScript Type 1 давно уже устарели и ближайшее обновление Windows удалит их из операционной системы, сообщает компания.

Примерно полтора года назад Adobe прекратила поддержку PostScript Type 1. Пользователи больше не могут использовать эти шрифты в Photoshop 23.0, Illustrator 27.3, InDesign 18.2 и более свежих версиях ПО.

Microsoft рекомендует удалить шрифты Adobe PostScript Type 1 прямо сейчас в «Настройках». Разработчикам рекомендуется проверить, могут ли их приложения работать без шрифтов Adobe Type 1.

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