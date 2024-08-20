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21 августа, 2024
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Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября

Final Fantasy XVI

ПК-версия Final Fantasy XVI станет доступна 17 сентября этого года. Уже сейчас у пользователей есть возможность ознакомиться с бесплатной демоверсией экшен-RPG в Steam и Epic Games Store. Можно пройти вступительную часть, причем достигнутый прогресс перенесется и в полную версию игры. Компьютерная версия Final Fantasy XVI будет защищена антипиратской системой Denuvo. Дополнительно предусмотрена полная поддержка контроллеров Xbox и PlayStation.

Предварительные заказы Final Fantasy XVI для ПК открылись. Цена стандартного издания составляет $ 50, а расширенного со всеми DLC — $70. На данный момент предзаказ доступен не во всех регионах.

Final Fantasy XVI

Действие игры разворачивается в фантастическом мире Валистея. Клайв Росфилд становится рабом после падения своего королевства. Именно ему предстоит раскрыть секреты Эйконов.

Final Fantasy XVI вышла на PS5 летом 2023 года. Средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов из 100 по версии журналистов и 8,1 балла из 10 по мнению пользователей сайта. Игра получила четыре номинации на The Game Awards 2023 и выиграла в категории «Лучший саундтрек».

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