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1 августа, 2024
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Canva приобрела ИИ-стартап Leonardo AI

Canva Leonardo AI

Австралийская компания Canva объявила о том, что приобрела стартап Leonardo AI, занимающийся разработкой контента и исследований в области искусственного интеллекта. Сумма сделки не разглашается.

Сервисы Leonardo AI пополнят набор ИИ-инструментов Canva, который, как надеются в компании, переманит некоторых крупных клиентов потенциального конкурента Adobe и ускорит рост доходов. Стартап, основанный в 2022 году, продолжит работать независимо от Canva, сосредоточившись на быстрых инновациях, исследованиях и разработках, но при поддержке ресурсов платформы, заявил соучредитель и директор по продуктам Canva Кэмерон Адамс.

На сайте Leonardo AI зарегистрированы более 19 млн. пользователей, а инструменты стартапа использовались для создания более миллиарда изображений.

Это уже второе за этот год крупное поглощение компании. К настоящему моменту Canva объявила о поглощении восьми компаний, включая Affinity, стартап в области визуального ИИ Kaleido.ai, а также фотобанки Pexels и Pixabay.

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