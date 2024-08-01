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1 августа, 2024
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Азербайджанские школьницы завоевали медали на Европейской Олимпиаде по Информатике среди девушек

Azercell

Школьницы, представлявшие Азербайджан на IV Европейской Олимпиаде по Информатике среди девушек, проходившей с 21 по 27 июля в Велдховене (Нидерланды), вернулись домой с наградами. На международном конкурсе, в котором приняли участие 194 школьницы из 56 стран, представительницы нашей страны завоевали две бронзовые медали и одну мотивационную награду.

Учащаяся 9-го класса Бакинского лицея c физико-математическим и информатическим уклоном Рахидил Байрамлы и ученица 11-го класса Бакинского комплекса современного образования Нигяр Гаджиева были награждены бронзовыми медалями, а ученица 10-го класса Гянджинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном Аян Керимова получила поощрительный приз.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» с 2017 года содействует процессу подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики. За этот период учащиеся, представляющие регионы и столичные школы Азербайджана, успешно выступали за нашу страну на соревнованиях по программированию в различных возрастных группах, завоевав в общей сложности 72 медали.

Azercell от всей души поздравляет победительниц и желает им дальнейших успехов!

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