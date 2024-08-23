Apple разрешит замену штатных приложений пользователям iPhone из Евросоюза

Apple сообщила о скорых изменениях, которые появятся в мобильных операционных системах компании в соответствии с требованиями закона «О цифровых рынках» (DMA) Европейского союза.

Пользователи iPhone из Евросоюза смогут удалять предустановленные приложения и выбирать сторонние для действий по умолчанию. В iOS 18 и iPadOS 18 в «Настройках» появится дополнительный раздел «Приложения по умолчанию», в котором пользователи из ЕС смогут поменять встроенные приложения для звонков, обмена сообщений, менеджмента паролей, клавиатур и фильтров спама. Кроме того, появится возможность удалить клиент магазина App Store, а также штатные приложения «Сообщения», «Камера», «Фото» и Safari. Исключения составят приложения «Настройки» и «Телефон» — их удалить будет нельзя.

Ожидается, что в 2025 году к этому списку добавится возможность менять системные приложения для навигации и перевода.

Пользователям из ЕС, у которых Safari установлен в качестве браузера по умолчанию, будет показан обновленный экран выбора веб-обозревателя с дополнительной информацией о сторонних браузерах. Если выбранный альтернативный браузер уже установлен, он откроется после выбора, а если он не установлен, то начнется его загрузка.