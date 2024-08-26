Mastercard сотрудничает с командой Формулы 1 McLaren Racing

Mastercard заключили многолетнее партнерство с McLaren Racing, став главным спонсором знаменитой команды Формулы-1 перед восьмым Гран-при Азербайджана, который пройдет в столице Азербайджана с 13 по 15 сентября 2024 года.

Это сотрудничество объединяет два ведущих бренда, известных своей приверженностью к инновациям и предоставлению исключительных впечатлений, связывающих людей с их страстями и друг с другом.

Программа Mastercard Priceless Experiences предоставляет держателям карт эксклюзивный доступ к ведущим спортивным и развлекательным мероприятиям. А новое партнерство расширяет эти возможности на захватывающий мир Формулы-1 вместе с гоночной командой McLaren. Брендинг Mastercard будет представлен во время сезона 2024 года.

«Оба бренда по своей сути являются захватывающими, инновационными и целеустремленными. На протяжении многих лет Формула-1 привлекает внимание спортивного мира к Баку, демонстрируя его яркую культуру и динамичную энергию. Как глобальный спонсор, мы рады быть частью такого важного события и внести свой вклад в продолжающееся наследие совершенства в Баку», — сказал Эмиль Зейналов, региональный менеджер Mastercard в Азербайджане.