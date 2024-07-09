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9 июля, 2024
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Xiaomi Smart Factory сможет работать 24 часа в сутки без людей

Xiaomi

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) сообщил, что завод по производству смартфонов нового поколения, расположенный в Чанпине (Пекин), скоро начнет свою работу.

По словам Цзюня, новый завод будет «темной фабрикой», которая может работать 24 часа в сутки без людей. Кроме того, машины на Xiaomi Smart Factory смогут взаимодействовать друг с другом. Завод также может самостоятельно поддерживать чистоту с удалением пыли на микронном уровне.

Качество продукции будет контролироваться интеллектуальными машинами собственной разработки компании. Утверждается, что завод сможет выпускать по одному смартфону каждую секунду. Заявляется, что Xiaomi Smart Factory — всего лишь небольшой шаг для компании на пути к будущему, которое только начинается.

Xiaomi инвестировала $330 млн. в разработку нового производственного процесса. Завод в Чанпине занимает площадь 81 000 м². Он был сертифицирован как «национальное эталонное предприятие интеллектуального производства» с годовой производственной мощностью 10 миллионов флагманских смартфонов. Завод будет заниматься производством будущих складных телефонов Xiaomi MIX Fold 4 и MIX Flip.

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