В Китае представили SIM-карту со встроенным 32-битным процессором RISC-V

Китайский телекоммуникационный гигант China Mobile представил первую в мире SIM-карту с 32-битным процессором типа RISC-V.

Новинка построена на базе однокристального контроллера CC2560A от американской компании Texas Instruments. Тактовая частота ядра составляет 120 MHz, объем флэш-памяти — 2,5 Mb. Это в десять раз больше, чем в обычных SIM-картах.

Разработчики утверждают, что наличие процессора значительно увеличивает скорость связи и другие процессы, которые выполняются в SIM. Кроме того, ядро RISC-V позволяет повысить безопасность на аппаратном уровне, например, вшить шифрование шины, маскирование сигнала и защиту от клонирования.

Поддерживается eSIM, 4G, 5G и 5,5G и эффективное функционирование в широком диапазоне температур от — 40 ℃ до + 85 ℃.

Новые SIM-карты предназначены для использования в системах дистанционного доступа, оборудовании для контроля и обеспечения услуг и цифровых платежей. Также планируется использование в электросамокатах, прокатных скутерах и умных рекламных баннерах. Позже они могут появиться и в смартфонах.