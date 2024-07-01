Назначен новый директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar

На должность директора департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar назначена Хокума Керимова, которая долгое время до этого являлась директором департамента по связям с общественностью некоммерческой организации в области искусства YARAT.

«Я надеюсь внести собственный вклад в успешную коммуникационную стратегию оператора. С нетерпением жду возможности приступить к работе с нашей талантливой командой и ценными партнерами, опираясь на свои знания и опыт», — отметила Х.Керимова на своей странице в LinkedIn.

Ранее пост директора департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar занимал Азиз Ахундов, который покинул компанию в мае 2024 года.