Сетевые накопители QNAP Thunderbolt 4 TBS-h574TX и TVS-h874T получили награду Red Dot Award Product Design 2024

QNAP Thunderbolt 4 NAS TBS-h574TX и TVS-h874T получили награду Red Dot Award: Product Design 2024. Следует отметить, что эти сетевые накопители были отмечены на фоне более чем 20000 заявок, поданных из 60 стран мира. TBS-h574TX Thunderbolt 4 all-flash NASbook предназначен для съемочных площадок, небольших студий, небольших групп по производству видео и пользователей SOHO. Сетевое хранилище TVS-h874T Thunderbolt 4, оснащенное 16-ядерным процессором Intel Core i9 или 12-ядерным процессором Intel Core i7, станет отличным помощником для реализации ваших творческих талантов. Профессиональные члены жюри Red Dot Jury высоко оценили модели TBS-h574TX и TVS-h874T, что свидетельствует о высоком качестве дизайна этих продуктов.

TBS-h574TX Thunderbolt 4 All-Flash NASbook

TBS-h574TX обладает высокоскоростным вводом-выводом и производительностью Intel Core, необходимой для видеопроизводства, что позволяет авторам, использующим в своей работе Mac или Windows, наслаждаться самым плавным процессом редактирования видео в реальном времени, передачей больших файлов, транскодированием видео, резервным копированием и т.д. TBS-h574TX, выступая в качестве моста между препродакшеном и постпродакшеном, выводит видеопроекты и командную работу на новый уровень. TBS-h574TX работает под управлением операционной системы QuTS Hero на базе ZFS, которая обеспечивает целостность данных. Вы также можете переключиться на операционную систему QTS в зависимости от ваших потребностей.

TBS-h574TX имеет два порта Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных (пропускная способность до 20 Гбит/с). Рабочие станции Mac (включая модели с чипами M1 и M2) или Windows могут напрямую подключаться к TBS-h574TX для быстрого и плавного редактирования видео в реальном времени, что позволяет передавать видео размером 1 ТБ в формате 4K всего за 11 минут. Благодаря дизайну приставки TBS-h574TX экономит место (меньше, чем лист бумаги формата A4, и объем всего 2,54 литра). Он идеально подходит для небольших студий или групп по производству видео, которым требуется портативное решение.

Следует отметить, что для команд по производству видео существует риск остановки проекта из-за непредвиденных сбоев твердотельных накопителей в устройствах хранения данных. TBS-h574TX поддерживает твердотельные накопители E1.S/M.2 NVMe и обеспечивает возможность горячей замены твердотельных накопителей M.2. Наряду с поддержкой автоматической замены запасными в RAID, при обнаружении потенциальных ошибок дисков система (поддерживается в QTS 5.1 / QuTS Hero h5.1) автоматически перемещает данные с затронутого диска в группе RAID на запасной, прежде чем данные на затронутом диске будут полностью повреждены.

TVS-h874T Tower Thunderbolt 4 NAS

Оснащенный мощным 16-ядерным процессором Intel Core i9 или 12-ядерным процессором Intel Core i7, TVS-h874T повышает вашу производительность, позволяя плавно и одновременно работать над проектами видео в формате 4K всей вашей команде. Ориентированное на создателей видеоконтента сетевое хранилище TVS-h874T на базе ZFS гарантирует хорошо организованные рабочие процессы для совместной работы и возможность расширения (например, подключение 25 GbE и 64 ГБ оперативной памяти) для роста вашего бизнеса.

TVS-h874T имеет встроенный графический процессор, который ускоряет перекодирование видео и позволяет вам и вашей проектной команде быстро просматривать видео на отдельных устройствах, повышая эффективность постобработки. TVS-h874T поддерживает емкость хранилища до 168 ТБ. По мере роста ваших требований к хранению данных доступны устройства линейки QNAP JBOD, обеспечивающие общую емкость хранилища в 410 ТБ.

TBS-h574TX и TVS-h874T на онлайн и физических выставках Red Dot Award 2024

Онлайн-выставка: С 24 июня 2024 года на сайте Red Dot.

Физическая выставка: до мая 2025 года TBS-h574TX и TVS-h874T будут представлены на передвижной выставке Red Dot в Музее дизайна Red Dot, которая отправится в путешествие по всему миру от Эссена (Германия) до Сингапура вместе с другими отмеченными наградами продуктами.