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5 июля, 2024
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В Китае будет построена самая мощная солнечная электростанция в мире

Китае

Компания China Three Gorges Renewables Group сообщила, что в сентябре этого года в Китае состоится запуск строительства самой мощной солнечной электростанции в мире. На создание объекта будет затрачено $11 млрд.

Вырабатываемая мощность электростанции достигнет 8 ГВт. Для сравнения три самые крупные в мире солнечные электростанции, которые также находятся в Китае, производят примерно по 3 ГВт каждая.

Новая площадка будет создана в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Гигантский энергетический хаб будет обслуживать треугольник Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Сдача объекта и начало его эксплуатации планируется на июнь 2027 года.

Проект компании предусматривает также создание ветряной электростанции мощностью 4 ГВт, буферного хранилища на 5 ГВт, комплекса по сбору солнечной тепловой энергии мощностью 200 МВт и угольной электростанции мощностью 4 ГВт. Владеть всем этим будут компания China Three Gorges Renewables (56% доли) и Inner Mongolia Energy Group (44%).

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