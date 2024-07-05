В Китае будет построена самая мощная солнечная электростанция в мире

Компания China Three Gorges Renewables Group сообщила, что в сентябре этого года в Китае состоится запуск строительства самой мощной солнечной электростанции в мире. На создание объекта будет затрачено $11 млрд.

Вырабатываемая мощность электростанции достигнет 8 ГВт. Для сравнения три самые крупные в мире солнечные электростанции, которые также находятся в Китае, производят примерно по 3 ГВт каждая.

Новая площадка будет создана в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая. Гигантский энергетический хаб будет обслуживать треугольник Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Сдача объекта и начало его эксплуатации планируется на июнь 2027 года.

Проект компании предусматривает также создание ветряной электростанции мощностью 4 ГВт, буферного хранилища на 5 ГВт, комплекса по сбору солнечной тепловой энергии мощностью 200 МВт и угольной электростанции мощностью 4 ГВт. Владеть всем этим будут компания China Three Gorges Renewables (56% доли) и Inner Mongolia Energy Group (44%).