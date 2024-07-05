MSI представил новую серию мини-ПК Cubi NUC на базе Intel Raptor Lake-U

Компания MSI представила новую серию компактных настольных компьютеров Cubi NUC. Линейка удостоена почетной награды Red Dot Design Award 2024. Это признание подчеркивает приверженность MSI инновациям и совершенству дизайна в технологической отрасли. Компания отмечает, что компоненты мини-ПК созданы из экологически чистых материалов, такими как PCR-пластик и переработанная формованная целлюлоза для упаковки.

В серию вошли модели Cubi NUC 1M, Cubi NUC 1MG и Cubi NUC 13MQG. Все устройства получили энергоэффективные процессоры Intel Raptor Lake-U. Производитель сообщил конфигурации только для модели Cubi NUC 1M. Предлагается на выбор 6-ядерный и 8-поточный Intel Core 3 100U с частотой до 4,7 GHz, 10-ядерный и 12-поточный Core 5 120U с частотой до 5,0 GHz или 10-ядерный и 12-поточный Core 5 150U с частотой до 5,4 GHz. Объем оперативной памяти может составлять до 64 Gb благодаря двум съемным модулям DDR5-5200 формата SODIMM. Емкость твердотельного накопителя не сообщается. Есть место для двух SSD M.2 2280 и 2242, а также слота для 2,5-дюймового SSD или HDD.

Предусмотрены два порта HDMI 2, два Thunderbolt 4 (DisplayPort 1.4 Alt Mode), четыре USB Type-A (10 Гбит/с), слот для карты microSD и комбинированный 3,5-миллиметровый разъем для наушников. В комплект поставки входит блок питания мощностью 120 Вт. Проводное сетевое подключение для Cubi NUC 1M обеспечивают два контроллера Intel I226V. Дополнительный контроллер Intel AX211 отвечает за поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

MSI Cubi NUC 1M работает под управлением Windows 11 Home, он получил режим экономии энергии, который уменьшает энергопотребление. Габариты мини-ПК составляют 135,6 × 132,5 × 50,1 мм. Благодаря наличию крепления VESA его можно установить на мониторе. Цены производитель пока не объявил.