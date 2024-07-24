TP-Link Archer BE3600 – самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Компания TP-Link выпустила маршрутизатор Archer BE3600. Его цена составляет $99 — это самый доступный на рынке роутер с поддержкой Wi-Fi 7. Цена устройств с поддержкой нового стандарта у конкурентов начинается от $249.

Разумеется, низкая стоимость роутера означает, что имеются некоторые ограничения. Archer BE3600 — это двухдиапазонный маршрутизатор, а не трехдиапазонный. Есть поддержка только 2,4 GHz и 5 GHz, но нет 6 GHz, что негативно скажется на производительности. Для роутера заявляется скорость до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 GHz и 688 Мбит/с в 2,4 GHz. Это ниже, чем у конкурентов.

Кроме того, у роутера есть ограничения для подключения: один порт 2,5 Гбит/с (WAN), один 2,5 Гбит/с (LAN) и три гигабитных LAN и USB 3.0. У более дорогих моделей Archer есть два порта Ethernet 10 Гбит/с и четыре 2,5 Гбит/с.

Wi-Fi 7 — все еще не очень распространенная технология. Устройств с поддержкой нового стандарта пока не так много и стоят они дорого. В будущем, когда Wi-Fi 7 станет более распространенным стандартом, доступного оборудования станет больше.