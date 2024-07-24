Meta выпустила крупнейшую ИИ-модель с открытым исходным кодом Llama 3.1

Компания Meta сообщила о выпуске крупнейшей на сегодня открытой языковой ИИ-модели Llama 3.1, которая насчитывает более 400 млрд. различных параметров. Как отмечает генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) модель может превзойти GPT-4 и Claude 3.5 Sonnet по производительности уже в ближайшее время, а к концу года станет самым популярным ИИ-помощником в мире.

Разработка новой модели потребовала больших инвестиций. Llama 3.1 значительно сложнее, чем более ранние версии, выпущенные всего несколько месяцев назад. Старшая версия ИИ-модели имеет 405 млрд. параметров и была обучена с использованием более 16 тыс. ускорителей Nvidia H100. Несмотря на высокую стоимость разработки, Meta решила сделать код модели открытым. Цукерберг утверждает, что ИИ-модели с открытым исходным кодом обгонят проприетарные модели, подобно тому, как Linux стал операционной системой с открытым исходным кодом, которая сегодня управляет большинством серверов и различных гаджетов.

Meta активно интегрирует Llama 3.1 в свой ИИ-помощник Meta AI, расширяя его доступность в различных странах, дополняя поддержкой новых языков и внедряя инновационные функции, такие как генерация изображений с использованием внешности пользователя (Imagine me). Теперь ассистент доступен в 22 странах, включая Аргентину, Чили, Колумбию, Эквадор, Мексику, Перу и Камерун. Кроме того, если раньше Meta AI поддерживала только английский язык, то сейчас добавлены французский, немецкий, хинди, итальянский, португальский и испанский. Но некоторые из новых функций пока доступны только в определенных регионах или для конкретных языков.