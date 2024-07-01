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2 июля, 2024
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При поддержке Azercell прошел очередной «Лагерь информатики»

Azercell

Подготовка школьников, которые будут представлять нашу страну на международных предметных олимпиадах, продолжается в интенсивном режиме. В рамках сотрудничества Azercell, Министерства науки и образования и Института образования регулярно организуются тренинги, направленные на поддержку учащихся.

На этот раз образовательные тренинги охватили школьников, готовящихся принять участие в Европейской олимпиаде по информатике для девушек (21–27 июля, Нидерланды), Европейской юношеской олимпиаде по информатике (16–22  августа, Молдова) и Международной олимпиаде по информатике (1-8 сентября, Египет). В рамках данной программы в Элитарной гимназии имени Ильяса Эфендиева был проведен очередной недельный «Лагерь информатики».

Отметим, что наряду со школьниками из Баку в программе интенсивной подготовки принимали участие и школьники из разных регионов республики. К тренингам были привлечены ученики старших и младших возрастных групп, учащиеся, соответственно, в 10–11 и 8–9 классах. В рамках лагеря школьники ежедневно участвовали в соревнованиях, проводимых в формате международных олимпиад, а также посещали занятия, включавшие подробный разбор задач и обсуждение новых тем олимпиад.

Напомним, что с 2017 года подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО «Azercell Teleсom». За это время учащиеся из регионов и столичных школ нашей страны завоевали в общей сложности 70 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

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