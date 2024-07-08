QNAP представляет экономичные NAS TS-432X/TS-632X с поддержкой 10GbE

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области компьютерных, сетевых решений и решений для хранения данных, представила новые модели NAS. В линейку вошли модели TS-432X с 4 отсеками для установки LFF-накопителей с интерфейсом SATA-3 и TS-632X — с 6 отсеками. Устройства были специально разработаны для персональных студий и предприятий малого и среднего бизнеса для оптимизации рабочих процессов и совместной работы. Обладая четырехъядерным процессором, высокоскоростными портами 2,5GbE/10GbE и возможностями расширения PCIe, новинки превосходят аналоги по производительности и универсальности, обеспечивая оптимизацию резервного копирования файлов на нескольких устройствах, безопасность данных и управление файлами, а также упрощая хранение данных и их поиск.

Оснащенные встроенными сетевыми портами 10GbE SFP+, TS-432X и TS-632X обеспечивают более высокую пропускную способность для беспрепятственной передачи больших файлов и интенсивного доступа к данным. Предприятия могут дополнительно использовать сетевые коммутаторы 10GbE SFP+ от QNAP для недорогого обновления своей сетевой среды. Обе модели поддерживают расширение хранилища JBOD для размещения растущих данных.

Обеспечивая полную поддержку резервного копирования, TS-432X и TS-632X помогают пользователям защищать данные с различных устройств и источников, включая файлы Windows/Mac, сайты на WordPress, фотографии Google и резервные копии Google Workspace/Microsoft 365. Также рекомендуется регулярно создавать снимки NAS и выполнять удаленное резервное копирование в облачное хранилище myQNAPcloud для обеспечения готовности к аварийному восстановлению и снижения угроз от программ-вымогателей.

TS-432X и TS-632X поддерживают функции безопасности VPN и межсетевого экрана для повышения защиты данных и системы. Дополнительные приложения для установки по требованию доступны во встроенном Центре приложений: QVR Surveillance Solution превращает NAS в комплексную систему видеонаблюдения; Container Station позволяет размещать на NAS приложения Docker. Также широкий спектр приложений доступен в онлайн-магазине Docker Hub.

Новинки получили 64-битный процессор Alpine AL524, разработанный компанией Annapurna Labs, который включает четыре ядра с архитектурой Arm с частотой 2 ГГц. В стандартной комплектации устройства оснащены 4 ГБ оперативной памяти DDR4 с поддержкой ECC. Максимальный объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. NAS наделены двумя сетевыми портами 2.5GbE и слотом расширения PCIe 3.0 x4. Модель TS-432X получила один порт 10GbE SFP+, а TS-632X — два. Кроме того, предусмотрены два разъема USB 3.2 Gen1, один из которых выведен на фронтальную панель. Поддерживается шифрование информации по алгоритму AES с 256-битным ключом.

Обе модели доступны для заказа через партнеров QNAP в Азербайджане на следующих условиях: