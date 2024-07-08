spot_img
9 июля, 2024
ДомойТехнологииГаджетыBloomberg: новые Apple Watch SE могут получить пластиковый корпус

Bloomberg: новые Apple Watch SE могут получить пластиковый корпус

Apple Watch SE

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что компания Apple работает над первыми Apple Watch с пластиковым корпусом. Имеется ввиду новая версия модели Watch SE.

Таким образом, компания сможет снизить стоимость smart-часов, которая сейчас составляет от $249. Возможно, отказавшись от алюминиевого корпуса, Apple снизит цену следующих часов до $200 и сможет конкурировать с более доступными устройствами на рынке. Например, с Galaxy Watch FE, цена на которые составляет $199 (версия без LTE).

Ранее у компании уже были попытки использовать пластик в своих устройствах. В 2013 году был выпущен iPhone 5c, смартфон был таким же, как обычный iPhone 5, но дешевле из-за пластикового корпуса и более дешевого производства. Продукт оказался провальным, покупатели в большинстве случаев предпочитали немного доплатить и приобрести более премиальный смартфон.

Предыдущая статья
QNAP представляет экономичные NAS TS-432X/TS-632X с поддержкой 10GbE
Следующая статья
Ən nazik qatlanan smartfon Honor Magic V3-ün xüsusiyyətləri internetə sızdırılıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,028ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.