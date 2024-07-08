Bloomberg: новые Apple Watch SE могут получить пластиковый корпус

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что компания Apple работает над первыми Apple Watch с пластиковым корпусом. Имеется ввиду новая версия модели Watch SE.

Таким образом, компания сможет снизить стоимость smart-часов, которая сейчас составляет от $249. Возможно, отказавшись от алюминиевого корпуса, Apple снизит цену следующих часов до $200 и сможет конкурировать с более доступными устройствами на рынке. Например, с Galaxy Watch FE, цена на которые составляет $199 (версия без LTE).

Ранее у компании уже были попытки использовать пластик в своих устройствах. В 2013 году был выпущен iPhone 5c, смартфон был таким же, как обычный iPhone 5, но дешевле из-за пластикового корпуса и более дешевого производства. Продукт оказался провальным, покупатели в большинстве случаев предпочитали немного доплатить и приобрести более премиальный смартфон.