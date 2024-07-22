Microsoft выпустил инструмент восстановления компьютеров с Windows, пострадавших от проблемы с CrowdStrike

Компания Microsoft выпустила инструмент Recovery Tool для восстановления компьютеров после глобального сбоя, вызванного обновлением программного обеспечения CrowdStrike. Сбой оказал значительное влияние на работу большого количества организаций и критически важных инфраструктур. Среди пострадавших оказались аэропорты, авиакомпании, медиа агентства, больницы и даже службы экстренной помощи 911 в нескольких штатах США.

По оценкам Microsoft, от проблемного обновления пострадало более 8,5 млн. компьютеров под управлением Windows по всему миру. Компания отмечает, что это составляет менее 1% всего парка эксплуатируемых систем.

Microsoft оперативно отреагировал на ситуацию, направив специалистов для оказания помощи клиентам. Компания также сотрудничала с CrowdStrike, Google Cloud Platform и Amazon Web Services, чтобы быстрее найти наиболее эффективные способы исправления затронутых компьютеров.

Новый инструмент восстановления от Recovery Tool призван значительно упростить и ускорить процесс устранения проблемы. До его появления существовало только пошаговое руководство, которое требовало ручного вмешательства, что занимает много времени. Для использования Recovery Tool компания предоставила подробные инструкции и перечень минимальных необходимых условий: наличие не менее 8 Gb свободного места на пострадавшем компьютере, права администратора, ключ восстановления BitLocker (для компьютеров с шифрованием) и загрузочный USB-накопитель емкостью не менее 1 Gb.