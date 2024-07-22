Azercell поздравляет представителей СМИ с Днем национальной печати и журналистики

Сегодня азербайджанская пресса отмечает свое 149-летие. 22 июля 1875 года благодаря огромным усилиям, приложенным Гасан беком Зардаби, началось издание «Əkinçi» («Экинчи») – первого образца национальной печати и флагмана азербайджанской журналистики.

Лидирующий оператор мобильной связи «Azercell Telecom», придающий огромное значение азербайджанским средствам массовой информации за их исключительную роль в продвижении национальных и общечеловеческих ценностей, поздравляет журналистов с профессиональным праздником. Всем пользователям тарифа «Mediacell» и сотрудникам СМИ, принимавшим участие во Второй Карабахской войне, Azercell дарит пакет мобильного интернета объемом 5 ГБ.

Воспользоваться подарочным пакетом можно в течение одного месяца (30 дней) со дня активации. Дополнительную информацию можно получить по следующей ссылке: https://www.azercell.com/ru/about-us/press-releases/news/milli-mtbuat-v-jurnalistika-gene-kampaniyasi.html.

Следует отметить, что «Azercell Telecom» продолжает чтить светлую память журналистов-шехидов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абишова, погибших при исполнении своих служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях.

Azercell поздравляет всех представителей СМИ с профессиональным праздником и желает им успехов в столь важной и ответственной деятельности!